الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يدعو الأجهزة التنفيذية للمشاركة في جائزة التميز الحكومي

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ

دعا محافظ كفرالشيخ، اللواء علاء عبدالمعطي، كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة إلى المشاركة في جائزة التميز الحكومي، مؤكدًا أن كفرالشيخ تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتحقيق مراكز متقدمة، قائلًا: «أؤكد دومًا.. هدفي أن تكون كفرالشيخ في المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في كل المجالات».

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم الإدارات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم محافظ كفرالشيخ التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك،  مؤكدًا جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية لاستقبال العيد، من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهات المعنية، مع الاستمرار في النهج الذي تم اتباعه خلال عيد الفطر، والذي أسهم في الحد من التعديات وأعمال البناء المخالف.

وافق المجلس التنفيذي، على إطلاق اسم «منطقة الربيع» على المنطقة التي تضم أبراج الربيع وعمارات الشباب التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، والمواجهة للمنطقة الصناعية، وذلك للصالح العام.

كما ناقش «تنفيذى المحافظة» عددًا من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالينا بمحافظة كفرالشيخ.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ، تنفيذ خطة شاملة للتطوير بقري ومدن المحافظة، وتحسين حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم وحل مشاكلهم، وذلك من خلال تضافر كافة الجهود وتعاون جميع الجهات، واستمرار الجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ المشروعات، لإحداث نقلة كبرى وتغير جذري يشمل كافة المجالات، بدءً من البنية التحتية وصولًا إلى الخدمات المقدمة، مكلفًا بمتابعة عمل لقاء المواطنين الأسبوعى بمدن ومراكز المحافظة، والتواصل المباشر مع المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم ميدانيًا.

وفيما يتعلق بملف التعديات، أوضح محافظ كفرالشيخ أن الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تعمل بالتنسيق مع الوزرات المعنية ووزارة التنمية المحلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للإزالة من المهد، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، مع التشديد على المتابعة اليومية الدقيقة للمتغيرات المكانية وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة أو محاولة تعد.

وكلف محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق والتواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بتميز مركز دسوق في مختلف الملفات، للشهر الثانى على التوالى من خلال التقييم الشهرى الشامل، موجّهًا بسرعة صيانة المعدات الميكانيكية بجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها ويوفر المال العام.

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البناء المخالف المصالح الحكومية منطقة الصناعية

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