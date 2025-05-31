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محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية، مشددًا بمواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كل من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة وأي أمطار قد تسقط في حينه، كما شدد محافظ كفر الشيخ، علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

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كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين، وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء فترات التقلبات الجوية المتوقعة حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والتى تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم السبت، نشاط للرياح وسقوط الأمطار على بعض مناطق المحافظة.

  • تكليفات للمسئولين

وشدد اللواء علاء عبد المعطي،  علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ.

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اطفال طوارئ كهرباء سيطرة كفر الشيخ

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