المشاهد الأولى من فيلم "الست لما" تجمع هذين النجمين

تبدأ الفنانة يسرا تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” غدا داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي وتجميعها المشاهد التي سيتم تصويرها مع الفنان ماجد المصري.

ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة حفل يجمع ابطال العمل بمناسبة بدء التصوير.

أبطال فيلم الست لما

وتم التعاقد بشكل رسمي مع جميع أبطال العمل وهم: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور.

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين النجمين.

وكان المنتجتان رنا السبكي وندا السبكي أعلنتا تعاقدهما مع النجمة “يسرا”، على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الفنانة يسرا

وأكدت المنتجة ندا السبكي أنها تجرى حاليا التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يسرا والإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم الذي سيكون مفاجأة بالنسبة للنجمة يسرا.

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "شقو" حيث شارك فيه بظهور خاص، والعمل من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

وظهرت يسرا خلال شهر رمضان الماضى 2025، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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