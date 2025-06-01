الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد: التصدي بحزم لأي محاولات للغش

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، ڤيتو

الشهادة الإعدادية 2025، صرح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، بتوجيهاته المشددة بالتصدى لأى محاولات للغش مع الاحتفاظ بحق الطلاب فى بيئة وأجواء هادئة مستقرة داخل اللجان دون أى توتر.

جاء ذلك خلال جولته بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة لمتابعة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على حظر الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية مع ضرورة الالتزام بالأجواء الهادئة لسير العمل بكل انضباط ودقة.

 

هذا وأجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

حيث وجه الطلاب بضرورة التأنى والتركيز وعند الانتهاء من الإجابات لابد من المراجعة الدقيقة لتفادى أى أخطاء.

وتأكد الدكتور سامى من عملية رصد حضور وغياب الطلاب وكذا الملاحظين والتزام الجميع بمقارهم المحددة.

معربا عن أطيب التمنيات لطلاب المحافظة بالتوفيق والسداد
ووجه الدكتور سامى جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق المواعيد المحددة منها توزيع أوراق الأسئلة "البوكليت" من مركز التوزيع إلى لجان الامتحانات وتسليمه  للطلاب وفق المواعيد المحددة، وتجميعه عند انتهاء فترة الامتحان من اللجان إلى المركز، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الإجراءات الأمنية المشددة بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة.

وتحدث الدكتور سامى، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفورى السريع حال وجود اي شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل، لافتًا أنه جرى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية لجان تقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية بإدارة بلاط التعليمية، حيث جرى تجهيز المقر بكافة الاحتياجات اللازمة مع توفير كافة الأجواء المناسبة لراحة المصححين ومقدرى الدرجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد التربية والتعليم الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الاعدادية امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام تعليم الوادى الجديد تشكيل غرفة عمليات لجان الشهاده الاعداديه محافظة الوادى الجديد وكيل تعليم الوادي الجديد

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

مشيرة خطاب تتقدم باستقالتها من رئاسة القومي لحقوق الإنسان

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

هذا اللاعب على رأس أولوية الزمالك لتعديل عقده

اتجاه في الزمالك لإعارة هذا اللاعب

اعترافات أم قتلت ابنتها الحامل في قنا بسبب رفضها العودة لزوجها

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية