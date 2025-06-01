وكيل تعليم الوادي الجديد: التصدي بحزم لأي محاولات للغش

الشهادة الإعدادية 2025، صرح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، بتوجيهاته المشددة بالتصدى لأى محاولات للغش مع الاحتفاظ بحق الطلاب فى بيئة وأجواء هادئة مستقرة داخل اللجان دون أى توتر.

جاء ذلك خلال جولته بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة لمتابعة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على حظر الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية مع ضرورة الالتزام بالأجواء الهادئة لسير العمل بكل انضباط ودقة.

هذا وأجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

حيث وجه الطلاب بضرورة التأنى والتركيز وعند الانتهاء من الإجابات لابد من المراجعة الدقيقة لتفادى أى أخطاء.

وتأكد الدكتور سامى من عملية رصد حضور وغياب الطلاب وكذا الملاحظين والتزام الجميع بمقارهم المحددة.

معربا عن أطيب التمنيات لطلاب المحافظة بالتوفيق والسداد

ووجه الدكتور سامى جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق المواعيد المحددة منها توزيع أوراق الأسئلة "البوكليت" من مركز التوزيع إلى لجان الامتحانات وتسليمه للطلاب وفق المواعيد المحددة، وتجميعه عند انتهاء فترة الامتحان من اللجان إلى المركز، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الإجراءات الأمنية المشددة بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة.

وتحدث الدكتور سامى، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفورى السريع حال وجود اي شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل، لافتًا أنه جرى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية لجان تقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية بإدارة بلاط التعليمية، حيث جرى تجهيز المقر بكافة الاحتياجات اللازمة مع توفير كافة الأجواء المناسبة لراحة المصححين ومقدرى الدرجات.

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