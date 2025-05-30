بنظام البوكليت، تعليم الوادي الجديد تعلن الاستعداد والجاهزية لامتحانات الشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية 2025، أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إنهاء الإستعداد والجاهزية لامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤/٢٠٢٥م فى جميع الإدارات التعليمية والتى تنطلق غدا السبت ٣١ مايو وتستمر حتى الأربعاء ٤ يونيو.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق المواعيد المحددة منها توزيع أوراق الأسئلة ( البوكليت ) من مركز التوزيع إلى لجان الامتحانات وتسليمه للطلاب وفق المواعيد المحددة، وتجميعه عند انتهاء فترة الامتحان من اللجان إلى المركز، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من الإجراءات الأمنية المشددة بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة.

وتحدث وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و٥ غرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفوري السريع حال وجود أي شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل.

ولفت وكيل التعليم، إلى أنه جرى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

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