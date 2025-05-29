انتظام 2434 طالبا داخل 14 لجنة بامتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد (صور)

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات دبلوم المدارس الفنية، والتكنولوجيا التطبيقية we للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م، والتى يؤديها ٢٤٣٤ طالبا وطالبة أمام ١٤ لجنة، جرى تجهيزها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ويجرى متابعة جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب، وانتظام غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكافة المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ والتصدى لأي مشكلات قد تطرأ، مع التشديد على توفير المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء الامتحان فى أجواء هادئة ومنظمة.

غرف عمليات لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في بيان له مساء أمس على جاهزية قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، التي ستنطلق غدا الخميس ٢٩ مايو ٢٠٢٥.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى الاطمئنان على كافة إجراءات الأمن والسلامة باللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير أعمال الامتحانات لسير منظومة العمل .

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، مؤكدا على التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات مع توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والالتزام.

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