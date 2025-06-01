الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد لليوم الثاني (صور)

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

الشهادة الإعدادية 2025، انتظمت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد في ثاني أيام  امتحان نهاية العام الدراسي الجاري 2024، 2025. 

امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد في ثاني أيام الامتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية وسط إجراءات أمنية مشددة. 

وأكد الدكتور سامي فضل مدير عام التعليم بالوادي الجديد تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بمدينة الخارجة، و5 غرف  فرعية  للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير امتحانات الشهاده الاعداديه والتدخل الفورى السريع حال وجود أي شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل، كما تم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

وقال إنه تقدم للامتحانات 5153 طالبا وطالبة أمام 124 لجنة ؛ مشددا على التصدى لأى محاولات للغش أو أى قلق داخل اللجان والحرص على تهيئة البيئة المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحان بعيدا عن أى قلق أو توتر.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم  جاهزية لجان تقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية بإدارة باريس التعليمية، حيث جرى تجهيز المقر بكافة الاحتياجات اللازمة مع توفير كافة الأجواء المناسبة لراحة المصححين ومقدرى الدرجات.

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