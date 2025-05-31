السبت 31 مايو 2025
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امتحانات الشهادة الإعدادية، انتظام 5153 طالبا داخل 127 لجنة بالوادي الجديد (صور)

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

الشهادة الإعدادية 2025، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، منذ صباح اليوم السبت، داخل 127 لجنة امتحانية للتعليم العام المهني، تضم 5153 طالبًا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس.

وأكّد المحافظ على جاهزية جميع لجان الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وسبل الراحة أمام الطلاب؛ لضمان أداء الإمتحانات بكل هدوء ويسر، مُشددًا على انضباط اللجان ومتابعة سير الامتحانات بالمراكز من خلال غرفة العمليات الرئيسية على مدار اللحظة، ورصد أى مشكلات أو معوقات قد تواجه الطلاب والتدخل الفوري لحلها.

 ومن جانبه وجه الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق المواعيد المحددة منها توزيع أوراق الأسئلة ( البوكليت ) من  مركز التوزيع إلى لجان الامتحانات وتسليمه  للطلاب وفق المواعيد المحددة، وتجميعه عند انتهاء فترة الامتحان  من اللجان إلى المركز، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من الإجراءات الأمنية المشددة بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بـ الوادي الجديد، إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و٥ غرف  فرعية  للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفوري السريع حال وجود أي شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل. 
ولفت إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

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