الأحد 01 يونيو 2025
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سياسة

كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟

الأمراض المزمنة،
الأمراض المزمنة، فيتو

أعطى قانون الخدمة المدنية الموظفين، خاصة الذين أصيبوا بـ أمراض مزمنة، ما يحفظ حقوقهم المادية والإنسانية، سواء كان ذلك بعد رحلة عطاء طويلة أم لا. 

إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة 

ويمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي، وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.

وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.

الإجازات المرضية، مدد واشتراطات خاصة

بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:

أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.

الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.

امتيازات إضافية، الإجازات السنوية للموظفين 

بخلاف ما يحصل عليه الموظف صاحب الأمراض المزمنة من حقوق، تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:

15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.

21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.

30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.

45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.

كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

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