2830 مستفيدا في قافلة طبية للمركز القومي للبحوث بقرى المنوفية

الأحد 01/يونيو/2025 - 11:40 ص 6/1/2025 11:40:53 AM

أطلق المركز القومى للبحوث قافلة طبية موجهة لقرية دمهوج؛ مركز قويسنا بمحافظة المنوفية؛ وذلك في إطار الدور المجتمعي للمركز؛ والسعي لتقديم خدمات للنهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية لتوفير خدمة طبية متميزة لأداء رسالته التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية.

وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الثقافة والإعلام؛ والحاج خليفة الزناتي عمدة قرية دمهوج؛ وأشرف عليها الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في أماكنهم وقراهم.

وضمت القافلة الطبية التي انطلقت الخميس الماضي برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز القومى للبحوث أساتذة المركز في التخصصات المختلفة؛ منها الأطفال؛ الرمد؛ النساء والتوليد؛ الأمراض الباطنة وأمراض القلب؛ والجلدية؛ والمخ والأعصاب وطب الفم والأسنان.

ورافق القافلة العيادات المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث؛ وتم صرف الأدوية اللازمة للمرضى مجانا؛ وبلغ عدد المستفيدين من القافلة ٢٨٣٠ مواطنا.

واشاد النائب محمود مسلم بدور المركز القومى للبحوث فى خدمة المجتمع خاصة فى الريف المصرى ألذى يحتاج إلى خدمات صحية كثيرة موضحا أن الأطباء بذلوا جهدا كبيرا خلال القافلة التى وفرت العلاج فى تخصصات مختلفة والدواء ايضا لأهالي قرية دمهوج بالمنوفية.

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