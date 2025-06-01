الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهل لوس أنجلوس واستبعاد ليون

مجموعات كأس العالم
مجموعات كأس العالم للأندية 2025، فيتو

كأس العالم للأندية، تأهل نادي لوس أنجلوس إف سي إلى كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على كلوب أمريكا بنتيجة 2-1 في مباراة فاصلة عن قارة أمريكا الشمالية.

وانضم لوس أنجلوس إف سي إلى المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية إلى جانب تشيلسي، فلامنجو، والترجي الرياضي، في نسخة تضم 32 فريقًا وتُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر إقامة مباراة فاصلة بعد استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية الذي سيبدأ في 15 يونيو الجاري؛ بسبب أنه تحت ملكية نفس ملاك نادي باتشوكا المشارك في البطولة، وهو ما تمنعه لائحة المونديال.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025
 

المجموعة الأولى

1- بالميراس

2- بورتو

3- الأهلي

4- إنتر ميامي


المجموعة الثانية

1- باريس سان جيرمان

2- أتليتكو مدريد

3- بوتافوجو

4- سياتل

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ

2- أوكلاند سيتي

3- بوكا جونيورز

4- بنفيكا

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو

2- الترجي

3- تشيلسي

4- لوس أنجلوس

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت

2- أوروا

3- مونتيري

4- إنتر ميلان

المجموعة السادسة

1- فلومينينسي

2- بروسيا دورتموند

3- أولسان

4- ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي

2- الوداد

3- العين

4- يوفنتوس

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد

2- الهلال

3- باتشوكا

4- سالزبورج

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كأس العالم للأندية لوس انجلوس كلوب أمريكا تشيلسي الترجي الرياضي فلامنجو بطولة كأس العالم للأندية

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