فيفا يعلن عن مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس مع كلوب أمريكا للتأهل لمونديال الأندية

يلتقي نادي لوس أنجلوس مع نادي كلوب أمريكا وجها لوجه يوم السبت 31 مايو، للحصول على المركز النهائي في كأس العالم للأندية بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

مباراة فاصلة بكأس العالم لكرة

تُقام المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وكلوب أمريكا يوم 31 مايو في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، لتحديد آخر المتأهلين لكأس العالم للأندية 2025. الفائز سيشغل مكان ليون المكسيكي في المجموعة الرابعة.

تذاكر المباراة ستكون متاحة للبيع عبر موقع الفيفا يوم 17 مايو، بينما يمكن لأعضاء الناديين الحجز المبكر بدءًا من 16 مايو.

المباراة تُعد ختامًا لدوري أبطال كونكاكاف 2024، النسخة الأخيرة التي ستحدد المتأهلين لكأس العالم للأندية 2025.

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