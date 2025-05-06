بعد قرار استبعاده من كأس العالم للأندية، فيفا يبحث عن بديل لـ " ليون المكسيكي"

خسر ليون المكسيكي استئنافه أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبالتالي لن يشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

رفض مشاركة ليون في كأس العالم

وذكرت كاس، اليوم الثلاثاء، أن قضاة المحكمة رفضوا محاولة ليون إلغاء قرار فيفا باستبعاده من البطولة التي تضم 32 فريقا، لكونه يتبع لنفس ملاك نادي باتشوكا، أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاء الحكم المستعجل بعد يوم واحد من جلسة الاستماع، ليسمح لـ فيفا بتنظيم مباراة دور فاصل بين لوس أنجلوس أف سي الأمريكي وفريق مكسيكي، لاستكمال أضلاع مونديال الأندية الذي ينطلق في 14 يونيو.

وكان ليون وقع في نفس المجموعة مع تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، مؤخرًا، منح الفرق الإفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مكافأة إضافية كبيرة.

قيمة مكافأة الكاف الإضافية

وأفاد موقع "نسمة سبورت" التونسي بأن "كاف" قرر منح الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة منحة تتراوح قيمتها من 2 إلى 3 مليون دولار، إضافة لما تحصل عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويشارك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية ممثلا للقارة السمراء، بجانب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبلين.

ويلعب الترجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب فريقي فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في انتظار تحديد هوية الفريق الرابع بعد استبعاد ليون المكسيكي.

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