آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جار اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.

السيسي يوجه ضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة البنزين المغشوش

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مؤخرا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

أزمة البنزين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن: "الرئيس السيسي بشأن أزمة البنزين وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المعنيين بالمشكلة من الشركة ومعمل التكرير وفرض العقوبات والغرامات المالية على الكيانين، والقصة أنها كانت شحنة بعينها تتبع لشركة تكرير معينة، كانت هناك نسبة كبريت أعلى من اللى المفروض يحصل، الأزمة في إحدى الشركات مع المعمل اللى كان بيطلع الشحنة".

وقال مصطفى مدبولي إن أزمة البنزين التي شهدتها البلاد مؤخرًا نتجت عن تقصير من إحدى الشركات في تعاملها مع معمل التكرير، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن الأزمة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي مؤخرا أن الحكومة تابعت الأزمة لحظيًا، وتم اتخاذ قرارات فورية لمعالجتها وتفادي تكرارها، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير يؤثر على حياة المواطنين أو يهدد استقرار سوق الوقود.

نسبة الكبريت في البنزين

من جانبها تواصلت فيتو مع عدد من المصادر لتوضيح نسبة الكبريت في البنزين وتأثيرها على جودة الوقود وتأثير زيارتها على تلوث الهواء.

وقال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق في تصريحات لـ "فيتو": إن معامل التكرير تخضع لإشراف مباشر من هيئة البترول، وتُجري اختبارات جودة دقيقة قبل توزيع الوقود، ولا يمكن بأي حال تمرير منتج غير مطابق للمواصفات القياسية إلى محطات التوزيع.

معامل التكرير

وفي ذات السياق أشار المهندس مدحت يوسف أن إجراءات انتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير والتي تتم بأسس قياسية بايادي محترفة وقبل تسليم البنزين لشركات التسويق يتم ما يسمي باستقرار المستودع( settling ) والتي تستغرق يوم الي يومين علي الاكثر ليتم بعدها تصفية المياة أسفل قاع المستودعات ويتم بعدها إصدار شهادة المطابقة للمواصفات.

وأضاف يوسف بعد ذلك يتم دفع البنزين لمستودعات شركات التسويق، والتي تقوم بالتفتيش علي الجودة مرة أخرى بمعاملها الخاصة، ويتم شحن البنزين في السيارات الصهريجية التابعة لشركات التسويق لتموين محطات الوقود المختلفة بعد غلق مداخل ومخارج السيارات الصهريجية وبرشمتها بالقصدير وختمها.

تعزيز الرقابة على محطات الوقود

كما صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، بأن الوزارة اتخذت إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على محطات الوقود ويتم ارسال فرق تفتيش دائمة لسحب عينات من البنزين في مختلف المناطق وذلك لتفادي الأسباب التي أدت إلى قضية البنزين المغشوش الأسابيع الماضية.

وفي ذات السياق أشار المصدر إلى أن ارتفاع الكبريت في البنزين يؤدي إلى حدوث خلل في البنزين مما يتسبب في أعطال في السيارات مضيفا أن شركات التكرير التابعة لوزارة البترول تتبع معايير محددة وتخضع لاختبارات في معامل مستقلة مشيرا إلى أن سبب أزمة البنزين هي شحنة مستورد كانت تحتوي على نسبة عالية من الكبريت أعلى من الحد المسموح به وأشار أن هناك إجراءات صارمة تم اتخاذها ضد شركة التكرير الخاصة التي تسببت في حدوث الأزمة.

ستخدام الكاتاليزرات التي تتطلب بنزين منخفض الكبريت

وأضاف أن نسبة الكبريت كان سابقا 50 جزء في المليون ppm ولكن الآن أصبحت أقل ووصلت 10 ppm في غالبية الدول وهذا لتقليل الانبعاثات الضارة في الهواء وفقا لوكالات حماية البيئة العالمية ونظرا لوجود تقنيات حديثة للتحكم في انبعاثات السيارات مثل استخدام الكاتاليزرات التي تتطلب بنزين منخفض الكبريت.

وفي ذات السياق أشار إلى أن وزارة البترول تطبق اللوائح البيئة والتي أدت إلى انخفاض مستوى الكبريت في البنزين.

وزارة البترول والثروة المعدنية

واستكمالًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025 عن قرارها بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، على أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وبخصوص نفس الفترة. مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

وتسهيلًا على المواطنين أصحاب الشكاوى المشار إليها، تم فتح باب استقبال المستندات المطلوبة من أصحاب الشكاوى المؤهلين للحصول على التعويض المقرر، وذلك عبر وسائل إلكترونية ميسرة لتسريع عملية الفحص والبت في الطلبات.

ويمكن للمواطنين إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة ()، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والبت في الشكاوى المستوفاة. وتتوجه الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للسادة المواطنين على تعاونهم البنّاء، الذي يُعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتعزيز معايير الجودة وفحص ما يستجد من مشكلات أو شكاوى.

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