بعد تصريحات مدبولي، تعرف على إجراءات تكرير البنزين ونسبة الكبريت المضافة له

مصادر البترول اتخذت إجراءات رادعة ضد المخالفين والكبريت الزائد يسبب أعطال في المحرك

كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفاصيل جديدة عن أزمة "البنزين المغشوش" التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

أزمة البنزين المغشوش

وقال مصطفى مدبولي إن أزمة البنزين التي شهدتها البلاد مؤخرًا نتجت عن تقصير من إحدى الشركات في تعاملها مع معمل التكرير، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن الأزمة.



وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تابعت الأزمة لحظيًا، وتم اتخاذ قرارات فورية لمعالجتها وتفادي تكرارها، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير يؤثر على حياة المواطنين أو يهدد استقرار سوق الوقود.

من جانبها تواصلت فيتو مع عدد من المصادر لتوضيح نسبة الكبريت في البنزين وتأثيرها على جودة الوقود وتأثير زيارتها على تلوث الهواء.

معامل التكرير التابعة للوزارة تخضع لإشراف هيئة البترول للكشف علي جودة البنزين



صرح المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق في تصريحات لـ "فيتو": أن معامل التكرير تخضع لإشراف مباشر من هيئة البترول، وتُجري اختبارات جودة دقيقة قبل توزيع الوقود، ولا يمكن بأي حال تمرير منتج غير مطابق للمواصفات القياسية إلى محطات التوزيع.



إجراءات إنتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير

وفي ذات السياق أشار المهندس مدحت يوسف أن إجراءات انتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير والتي تتم بأسس قياسية بايادي محترفة وقبل تسليم البنزين لشركات التسويق يتم ما يسمي باستقرار المستودع( settling )والتي تستغرق يوم الي يومين علي الاكثر ليتم بعدها تصفية المياة أسفل قاع المستودعات ويتم بعدها إصدار شهادة المطابقة للمواصفات..

وأضاف يوسف بعد ذلك يتم دفع البنزين لمستودعات شركات التسويق، والتي تقوم بالتفتيش علي الجودة مرة أخرى بمعاملها الخاصة، ويتم شحن البنزين في السيارات الصهريجية التابعة لشركات التسويق لتموين محطات الوقود المختلفة بعد غلق مداخل ومخارج السيارات الصهريجية وبرشمتها بالقصدير وختمها.

نسبة الكبريت في البنزين



كما صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن الوزارة اتخذت إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على محطات الوقود ويتم ارسال فرق تفتيش دائمة لسحب عينات من البنزين في مختلف المناطق وذلك لتفادي الأسباب التي أدت إلى قضية البنزين المغشوش الأسابيع الماضية.

وفي ذات السياق أشار المصدر ان أن ارتفاع الكبريت في البنزين يؤدي إلى حدوث خلل في البنزين مما يتسبب في أعطال في السيارات مضيفا أن شركات التكرير التابعة لوزارة البترول تتبع معايير محددة وتخضع لاختبارات في معامل مستقلة مشيرا إلى أن سبب أزمة البنزين هي شحنة مستورد كانت تحتوي على نسبة عالية من الكبريت أعلى من الحد المسموح به وأشار أن هناك إجراءات صارمة تم اتخاذها ضد شركة التكرير الخاصة التي تسببت في حدوث الأزمة.

وأضاف أن نسبة الكبريت كان سابقا 50 جزء في المليون ppm ولكن الآن أصبحت أقل ووصلت 10 ppm في غالبية الدول وهذا لتقليل الانبعاثات الضارة في الهواء وفقا لوكالات حماية البيئة العالمية ونظرا لوجود تقنيات حديثة للتحكم في انبعاثات السيارات مثل استخدام الكاتاليزرات التي تتطلب بنزين منخفض الكبريت .

وفي ذات السياق أشار إلى أن وزارة البترول تطبق اللوائح البيئة والتي أدت إلى انخفاض مستوى الكبريت في البنزين.

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