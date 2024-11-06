الرياضة تصدر قرارًا بشأن منظمة مكافحة المنشطات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 245 (تابع)، الصادر في 5 نوفمبر 2024، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1477 لسنة 2024، بشأن اعتماد اللائحة المالية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.



وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الشباب والرياضة "اعتماد اللائحة المالية للمنظمة المصرية لـمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة (EGY- NADO)

وتكون وزارة الشباب والرياضة هى الجهة الإدارية المركزية للمنظمة.

جاء القرار بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة المبرمة فى باريس بتاريخ 18/11/2005؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2007 بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، والذى تم التصديق عليه من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007؛ وعلى طلب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، وللصالح العام.