الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

مجلس اتحاد الكرة يهنئ الأندية الثلاثة المتأهلة للدوري الممتاز

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، أندية المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية ومجالس إداراتهم وجماهيرهم بمناسبة الصعود لدوري القسم الأول (الدوري الممتاز) موسم 2025 / 2026، متمنين لهم ولجميع الأندية المصرية دوام التوفيق والتقدم والازدهار.

قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة

فيما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة توصية اللجنة الفنية بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

محمود فايز مشرفا على محللي الأداء

كما قرر مجلس الإدارة تعيين محمود فايز مشرفا على محللي الآداء بالاتحاد والكابتن عصام الحضري مشرفًا على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية عدا المنتخب الأول.

إجتماع مجلس الجبلاية ممتد

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتبار جلسته مفتوحة لمراجعة البرامج الفنية للمنتخبات الوطنية لوضع الموازنات المالية لذلك، واستكمال مناقشة إجراءات القيد للموسم الجديد.

 

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اتحاد الكرة مجلس ادارة اتحاد الكرة المقاولون العرب وادي دجلة كهرباء الاسماعيلية هاني ابو ريدة

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