مهند لاشين وأحمد توفيق يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة صن داونز

خضع الثنائي مهند لاشين وأحمد توفيق لاعبا بيراميدز لكشف المنشطات بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز تعادلا ثمينا أمام صن داونز بهدف لكل منهما في ذهاب نهائي دوري الأبطال بملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة حسم البطولة القارية في القاهرة في الأول من يونيو المقبل في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

مباراة صن داونز ضد بيراميدز

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت الى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

وجاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، تشير مؤشرات البحث عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بعد تعادل السماوي بموقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء إياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني، لمباراته المقبلة بعد تعادله الثمين أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بريتوريا.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز يوم الأربعاء المقبل 28 مايو في الساعة 8 مساءً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ولن يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

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