اتحاد الكرة يوافق على مشاركة "مسار" في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

الكرة النسائية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته الرسمية على مشاركة نادي مسار للسيدات في دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية في نسخته المقبلة، بصفته بطل الدوري المصري للموسم الحالي، ليُدوّن النادي اسمه في سجل الأبطال ممثلًا لمصر في البطولة القارية.

ويأتي هذا القرار تتويجًا لموسم استثنائي قدّمه فريق "مسار"، والذي سيطر على مجريات الدوري بأداء مميز وبأعمار صغيرة، في إنجاز غير مسبوق، يعكس رؤية استراتيجية مميزة للنادي تؤمن ببناء جيل قادر على المنافسة القارية من بوابة الشباب.

"مسار" لم يكتفِ بالتتويج المحلي، بل قدّم موسمًا بلا هزيمة، وتعادل فقط في مباراتين أمام وادي دجلة والأهلي، ليحسم اللقب قبل نهايته بجولة كاملة، ثم يختتم المسابقة بتعادل إيجابي (1-1) أمام الأهلي في لقاء تحصيل حاصل.

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