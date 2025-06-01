الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

مبادرة لتركيب ألواح شمسية بالمنازل بأقساط ميسرة في الفرافرة

تركيب ألواح شمسية
تركيب ألواح شمسية بالمنازل، ڤيتو

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية في مركز الفرافرة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة. وجرت بداية تنفيذ المبادرة بتركيب ألواح شمسية للمنازل تعمل بعداد تبادلي مربوط على شبكة الكهرباء القومية، بما يُعزز من مساهمة المنازل في توليد الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء التقليدية.


وأوضح المحافظ أن المبادرة ممولة من صندوق الخدمات والتنمية المحلية، مع توفير أنظمة تقسيط ميسرة للراغبين، يتم سدادها عن طريق الخصم المباشر من الرواتب الشهرية وفقًا لضوابط واضحة حددتها اللجان المختصة.


وقال محافظ الوادى الجديد، إن هناك عددًا من الشروط لضمان الانتفاع العادل والمنظم من المبادرة، تبدأ بتحديد الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى من العاملين المعينين بالوحدة المحلية، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي الموظفين بالجهات الحكومية، ثم المواطنين لاحقًا.


وتشمل الشروط كذلك:


ضرورة أن تكون فترة سداد الأقساط أقل من المدة المتبقية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد.
تقديم مستندات ملكية المنزل، أو موافقة كتابية من الشركاء في السكن.
التزام الوحدة المحلية بتحصيل الأقساط مباشرة من راتب المستفيد.
الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية والمالية والقانونية المعتمدة للاستفادة من المبادرة.
كما أُعلن محافظ الإقليم، أن التقديم يجري حصرًا بمقر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، مع التأكيد أن عدد المستفيدين محدود، ويتم اعتماد الأولوية بأسبقية التقديم.

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