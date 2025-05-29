"الزملوط" يفتتح أسواق اليوم الواحد بمراكز الوادي الجديد

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بميدان الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، وعبر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بتقنية الفيديو كونفرانس، تابع المحافظ افتتاح أسواق "اليوم الواحد" بمراكز المحافظة بحضور رؤساء المراكز.

ووجه محافظ الوادى الجديد، بتنوع المعروض من السلع مع التركيز على السلع الأساسية من الخضروات واللحوم والدواجن والمجمدات، والتنسيق مع المستثمرين لتوفير أصناف الخضروات الأساسية التي تنتجها المشروعات والصوب الزراعية بالمحافظة، مشددًا على أهمية تعميم المبادرة بالقرى الكبيرة، وإلزام العارضين بوضع قوائم أسعار على المنتجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.