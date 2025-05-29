الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"الزملوط" يفتتح أسواق اليوم الواحد بمراكز الوادي الجديد

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، ڤيتو

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بميدان الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، وعبر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بتقنية الفيديو كونفرانس، تابع المحافظ افتتاح أسواق "اليوم الواحد" بمراكز المحافظة بحضور رؤساء المراكز.

ووجه محافظ الوادى الجديد، بتنوع المعروض من السلع مع التركيز على السلع الأساسية من الخضروات واللحوم والدواجن والمجمدات، والتنسيق مع المستثمرين لتوفير أصناف الخضروات الأساسية التي تنتجها المشروعات والصوب الزراعية بالمحافظة، مشددًا على أهمية تعميم المبادرة بالقرى الكبيرة، وإلزام العارضين بوضع قوائم أسعار على المنتجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال عيد الأضحى المبارك أسواق اليوم الواحد الصوب الزراعية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد عيد الأضحي المبارك مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع خدمات التأمين الصحي بالخارجة

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية