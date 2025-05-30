إنتاجية الفدان 35 طنا، انطلاق موسم حصاد بنجر السكر بالوادي الجديد

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق بشائر موسم حصاد محصول بنجر السكر بإنتاجية تصل إلى 35 طنا للفدان، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين لتعظيم الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مرتفع.

وتبلغ المساحة الإجمالية المنزرعة ببنجر السكر على مستوى المحافظة نحو 35 ألف فدانًا، حيث تتصدر الفرافرة القائمة بمساحة 9600 فدان، تليها العوينات بـ 6810 أفدنة، ثم مركز الداخلة بمساحة 4221 فدانًا، مما يعكس انتشار هذه الزراعة الهامة وتنوع مناطق إنتاجها.

يذكر أن البنجر تتم زراعته على 3 عروات؛ الأولى مبكرة بدأت من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى آخر نوفمبر، حيث تم تدريب عدد من الأخصائيين على طرق زراعة البنجر منذ بذور التقاوى، فضلا عن تكثيف عقد ندوات إرشادية ومدارس حقلية لمزارعي بنجر السكر وتبصيرهم بالطرق المثلى للزراعة وكيفية تحقيق الكثافة النباتية وأساليب الفحص لاكتشاف الأمراض التى تصيب أوراق البنجر مثل التبقع وكيفية علاجه.

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