شهيدان و10 مصابين جراء قصف جوي للاحتلال على منزل بجباليا

استشهد فلسطينيان بينما أصيب 10 آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا البلد وسط قطاع غزة.

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى نحو 66 شهيدًا، وذلك نتيجة الغارات الإسرائيلية المُكثفة على القطاع.

يأتي ذلك فيما تُنفذ الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدة القرارة شمال خان يونس، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا سكنيًا في بلدة جباليا البلد وآخر في دير البلح وسط غزة بالإضافة إلى خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقصفت منزلين فى منطقة جباليا مما أسفر عن سقوط 10 شهداء وعدد من المصابين.



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