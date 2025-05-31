أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة وأن التفاصيل قيد الدراسة.

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنه تم إطلاق 3 صواريخ من القطاع باتجاه نيريم والعين الثالثة بغلاف غزة الجنوبي.

وجاء الإعلان عن إطلاق الصواريخ عقب بث سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد وثقت عملية تفخيخ وتفجير منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ المنزل بالعبوات الناسفة، ثم عملية رصد الجنود أثناء توجههم نحو المنزل المفخخ.ووثقت المشاهد أيضا لحظة تفجير المنزل بعد دخول الجنود إليه أعقبه صوت اشتباك وإطلاق نار كثيف.

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