السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة وأن التفاصيل قيد الدراسة.

 

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنه تم إطلاق 3 صواريخ من القطاع باتجاه نيريم والعين الثالثة بغلاف غزة الجنوبي.

وجاء الإعلان عن إطلاق الصواريخ عقب بث سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد وثقت عملية تفخيخ وتفجير منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ المنزل بالعبوات الناسفة، ثم عملية رصد الجنود أثناء توجههم نحو المنزل المفخخ.ووثقت المشاهد أيضا لحظة تفجير المنزل بعد دخول الجنود إليه أعقبه صوت اشتباك وإطلاق نار كثيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة سرايا القدس حي الشجاعية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد عناصر حزب الله جنوبي لبنان

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يشن أعنف غارات على أحياء خان يونس لإخلائها

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

أمطار غزيرة تضرب مراكز وقري الدقهلية وسط تقلبات جوية حادة (صور)

إبراهيم عيسى يحذر المسئولين: العواصف قادمة وعلى مصر الاستعداد لها

كهرباء الإسماعيلية يتأهل رسميا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري الممتاز

ستاندرد تشارترد يكشف توقعاته لـ سعر الدولار فى 2026

الأرصاد: عاصفة الإسكندرية لم تكن مفاجئة وهذه أبرز تحذيراتنا للمواطنين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية