السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارة إسرائيلية على عمارة سكنية في شارع عمر المختار شرقي مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن الاحتلال غارة إسرائيلية على عمارة سكنية في شارع عمر المختار شرقي مدينة غزة.

الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة شمالي غزة

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم السبت، أن قوات الاحتلال دمرت منازل 14 عائلة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية على غزة إلى 54321 شهيدا و123770 مصابا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54321 شهيدًا و123770 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت مصادر طبية، أن "من بين الحصيلة 4058 شهيدًا، و11729 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة

وبحسب الوكالة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدًا، و278 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غوة فلسطين قطاع غزة

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة استقبلت 60 شهيدًا و284 مصابا خلال 24 ساعة

خبير قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى العالم بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يشن أعنف غارات على أحياء خان يونس لإخلائها

بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

الأسئلة ناقصة، شكاوى أولياء أمور الشهادة الإعدادية من النموذج "ج" باللغة العربية

الهندية بـ210 جنيهات، التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية