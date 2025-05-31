الإسكان: الإسكندرية نجت من الغرق بعد العاصفة المفاجئة لهذا السبب (فيديو)

عاصفة الإسكندرية، أجاب الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، عن سؤال الساعة: ما السر وراء تجاوز محافظة الإسكندرية اختبار الغرق بعد العاصفة الثلجية؟.

الوضع في الإسكندرية بعد العاصفة الثلجية

وقال "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت شاهدًا على الوضع في الإسكندرية والمشهد كان يدعو للقلق، وكميات مياه الأمطار كانت كبيرة جدًا في وقت قصير جدًا، الشدة كانت عالية على استيعاب أي منظومة مهما كانت ولكن مشروعات البنية التحتية خلال العامين الماضيين لمجابهة مياه الأمطار ساهمت في استيعاب المياه".

كيف نجت الإسكندرية من العاصفة؟

وأكد: "البنية التحتية والمشروعات التي تمت في العامين الماضيين ساهمت في نجاة الإسكندرية من الغرق بعد العاصفة المفاجئة، على الرغم من أن كميات الأمطار تقدر من 7 إلى 10 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية.



وأشار إلى أنه خلال السابعة صباحًا تم حل مشكلة مياه الأمطار بنسبة 80% والأمور استقرت بشكل كامل عصر اليوم.



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