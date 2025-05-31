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رئيس مياه الإسكندرية: شبكة الصرف نجحت في التعامل مع العاصفة الثلجية (فيديو)

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

كشف اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، الموقف الأخير بالمحافظة بعد العاصفة الثلجية.

 

متى بدأت العاصفة الثلجية في الإسكندرية؟

وقال "نافع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":  “العاصفة الثلجية الشديدة بدأت في الثانية صباحًا وتم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث، وحدث تجمعات للمياه في عدة مناطق وتم التعامل معها على الفور من خلال الفرق والمعدات، وتحسنت الأمور منذ الساعة 8 صباحًا”.

 

هل توجد خسائر بشرية بعد العاصفة الثلجية؟

ولفت: لا توجد خسائر بشرية، ولكن هناك خسائر مادية في سقوط أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات، وشبكة الصرف الصحي تم رفع كفاءتها مؤخرًا، ونجحت في التعامل مع مشكلة العاصفة الثلجية.
 

وأشار: إلي أن الموقف الحالي يشهد استقرار الأمور في كافة الشوارع الرئيسية بـ الإسكندرية، ونعمل على شفط المياه في الشوارع الجانبية والأماكن التي لا يوجد بها صرف صحي.

وأوضح: مستمرون في التعامل مع الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، حتى استقبال رسالة طمأنة من هيئة الأرصاد، ولكن الطقس منذ 9 صباحًا مستقر.
 

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