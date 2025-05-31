دوي يسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، سجل دوي الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 20 من المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

وكان أشرف حكيمي قد سجل الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 12.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: نونو - باتشو - ماركي - حكيمي.

الوسط: فابيان - فيتينها - نيفيز.

الهجوم: كفارا - ديمبلي - دوي.

تشكيل إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: اليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، بنجامين بافارد.

خط الوسط: فيديريكو دي ماركو، نيكولاس باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هينريك مخيتاريان، دينزيل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports HD1.

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:"

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتولى قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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