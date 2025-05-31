السبت 31 مايو 2025
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رياضة

سيف جعفر رجل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

سيف جعفر
سيف جعفر

فاز سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء مباشرةً.

وفاز نادي  الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

هدف الزمالك الأول جاء عن طريق محمد شحاتة من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد نديم في الدقيقة 27، وسجل محمد السيد هدف الزمالك الثاني في شباك نظيره فاركو في الدقيقة 60 من صناعة شيكابالا.

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تشكيل الزمالك ضد فاركو 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر -  أحمد عبد الرحيم "إيشو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وصلاح مصدق ومحمد السيد وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل فاركو ضد الزمالك

في حراسة المرمى: محمد جميل نديم.

في خط الدفاع:  باباكار - ياسين مرعي - أحمد جمال - جابر كامل.

في خط الوسط: وليد مصطفى - محمد فخري -  محمود عماد – ياسين الملاح.

في خط الهجوم:عمرو ناصر - أحمد شريف.  

وتواجد على مقاعد البدلاء، فارس السيد ومحمد أيمن ومحمد عز الدين وعبد الرحمن العشري وسيف العجوز وعمر رضا وأحمد فؤاد ومحمود فرحات وزهير المترجي.

أيمن الرمادي 
أيمن الرمادي 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة. 

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