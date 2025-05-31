مدرب الزمالك: مستعدون لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز وهدفنا إسعاد الجماهير

أكد أحمد سمير، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على فاركو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز يُعد خطوة إيجابية، مشددًا على أن الجهاز الفني يركز في المقام الأول على تطوير الأداء وتحقيق أقصى استفادة فنية من كل مباراة.

وقال مدرب الفريق في تصريحاته عقب اللقاء: "نعمل على بناء شكل واضح للفريق، واللاعبون بدأوا في تنفيذ التعليمات بشكل جيد، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر الفريق بالصورة المثالية التي نطمح إليها".

وأضاف أحمد سمير قائلًا: "حققنا الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وهو أمر إيجابي يعكس تحسن المستوى وزيادة الثقة، والزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الكبار القادرين على تنفيذ أفكار الجهاز الفني داخل الملعب."

وتابع: "أداء اللاعبين كان جيدًا في الشوطين، وهناك التزام واضح وتناغم بدأ يظهر بين الخطوط، وهي مكاسب مهمة نسعى للبناء عليها في المرحلة المقبلة."

وعن استعدادات الفريق لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز، قال مدرب الفريق:"ندخل النهائي ونحن مستعدون بشكل جيد، وهناك تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق البطولة وإسعاد جماهيرنا، التي ننتظر دعمها كالعادة."

وفيما يخص تواجد ناصر منسي في قائمة لقاء اليوم قال: "فضلنا تواجده رغم عدم جاهزيته بنسبة 100%، في إطار سعي الجهاز للحفاظ على حالة التركيز والتوازن داخل الفريق".

واختتم أحمد سمير قائلًا: "حققنا مكاسب فنية كبيرة، سواء على مستوى الأداء الفردي أو الجماعي، واللاعبون أمثال شيكابالا، وفتوح، ودونجا، ومحمد حمدي، قدموا أداءً مميزًا، ونحن لا ننظر للنتيجة فقط، بل نهتم بما هو أعمق من ذلك؛ تطور الفريق، وزيادة الانسجام، وتحقيق الإيجابيات."

وفاز نادي الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

هدف الزمالك الأول جاء عن طريق محمد شحاتة من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد نديم في الدقيقة 27، وسجل محمد السيد هدف الزمالك الثاني في شباك نظيره فاركو في الدقيقة 60 من صناعة شيكابالا.

تشكيل الزمالك ضد فاركو

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وصلاح مصدق ومحمد السيد وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل فاركو ضد الزمالك

في حراسة المرمى: محمد جميل نديم.

في خط الدفاع: باباكار - ياسين مرعي - أحمد جمال - جابر كامل.

في خط الوسط: وليد مصطفى - محمد فخري - محمود عماد – ياسين الملاح.

في خط الهجوم:عمرو ناصر - أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، فارس السيد ومحمد أيمن ومحمد عز الدين وعبد الرحمن العشري وسيف العجوز وعمر رضا وأحمد فؤاد ومحمود فرحات وزهير المترجي.

أيمن الرمادي

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.