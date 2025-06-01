بيراميدز يتحدى صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. مشوار مشرف للسماوي قبل موقعة الحسم.. وفرص الفريق المصري للتتويج بأول ألقابه القارية أكبر

بيراميدز ضد صن داونز، يدخل فريق بيراميدز تحديا صعبا من أجل كتابة التاريخ وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الأحد.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء اليوم الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا، وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وخاض فريق بيراميدز 15 مباراة قبل مواجهة اليوم بنهائي دوري أبطال أفريقيا، منها أربع مباريات في الدور التمهيدي الأول والثاني، و6 مباريات بدور المجموعات ومباراتين بربع النهائي ومثلها في نصف النهائي ومباراة بذهاب النهائي، فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وهُزم في مباراتين.

بيراميدز في الدور التمهيدي

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6- 0 و3-1.

وفي الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32) أطاح بالجيش الرواندي، حيث تعادل في موقعة الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز في موقعة الإياب 3 1.

في دور المجموعات

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

وجاءت مبارياته كالتالي:

- بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

- دجوليبا 0-0 بيراميدز.

- الترجي 2-0 بيراميدز.

- بيراميدز 2-1 الترجي.

- ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

- بيراميدز 6-0 دجوليبا.

في ربع نهائي دوري الأبطال

وخاض بيراميدز مباراتين بدور ربع النهائي أمام الجيش الملكي فاز في لقاء الذهاب 4-1 وخسر في الإياب 2-0.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4- 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب".

في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وخاض بيراميدز مواجهتين في نصف النهائي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي، تعادل في الأولى سلبيا، وفاز في الثانية بالقاهرة 3- 2.

في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتعادل بيراميدز إيحابيا بهدف لكل فريق أمام صن داونز بجنوب افريقيا، وذلك في مباراة الذهاب.

سيناريوهات حصد بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا

ووضع فريق بيراميدز قدما، وبات قريبا من حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد عودته من جنوب أفريقيا بنتيجة إيجابية وجيدة للغاية تصب في صالحه.

وأمام فريق بيراميدز عدة سيناريوهات للحصول على اللقب القاري الأول له، وهي كالتالي:

فوز بيراميدز بأي عدد من الأهداف تمنحه لقب دوري الأبطال.

تعادل الفريقين سلبيا يمنح بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا باعتبار أن هدف بيراميدز يحتسب بهدفين بناء علي التعادل بنتيجة مباراة الذهاب وقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

وفي حال انتهاء المباراة بخسارة بيراميدز أو التعادل بأكثر من هدف وقتها سيُتوج صن داونز الجنوب إفريقي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

مدرب بيراميدز يثق في لاعبيه

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أنه لا يمكن الكشف عن خطط فريقه خلال مواجهة اليوم أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المؤتمر الصحفي.

وتابع مدرب بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي: “احنا الفريق الوحيد الذي لعب في بطولتين بوقت واحد وهو دوري الأبطال والدوري المصري”.

وتابع: “رأينا قرار رفض رابطة الأندية تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا، وسنثبت أننا فريق جدير بالثقة وسنبذل أقصى جهد لنا في مواجهة صن داونز”.

حارس بيراميدز يعد باللقب

وأشار أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز، إلى أنه في بيراميدز لا توجد قاعدة جماهيرية ولا يوجد جماهير تساند الفريق.

وتابع حارس بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي: "هذا النهائي الثاني لي في أفريقيا والأول كان مع الزمالك".

وتابع: "الأمر مختلف لأن الزمالك لديه قاعدة جماهيرية، وهنا في بيراميدز وصلنا لنهائي إفريقيا بمجهودنا".

وأشار: "في المباريات التي تلعب على ملعبنا لم نحقق نتائج سلبية، وأتمنى التوفيق لنا".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز

وعقد ظهر أمس بأحد فنادق التجمع، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل المباراة النهائية، حيث يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي فريق صن داونز اللون الأساسي الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني: اللواء هشام زيد مدير المباريات، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

حكام بيراميدز ضد صن داون في نهائي دوري الأبطال

ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام، بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

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