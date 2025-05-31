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رياضة

نتيجة الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 بيراميدز ضد صن داونز، عقد ظهر اليوم بأحد فنادق التجمع، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز

 وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل المباراة النهائية، حيث يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي صن داونز اللون الأساسي الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز 

 وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة 

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة الأفريقية

 

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

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