صن داونز يختتم تدريباته بالملعب الرئيسي بالدفاع الجوي وبيراميدز بالفرعي

أعلن نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أنه تم الاتفاق على موعد ومكان التدريب الختامي لطرفي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين بيراميدز ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي مساء الأحد.

ويتدرب نادي بيراميدز في الساعة ٧:١٥ مساء غدا السبت علي الملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي (مفتوح لمدة ١٥ دقيقة أمام وسائل الإعلام).

أما تدريب نادي صن داونز سيكون في الساعة ٨:٠٠ مساء غدا السبت بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي مستضيف المباراة طبقا للوائح (مفتوح لمدة ١٥ دقيقة أمام وسائل الإعلام).

الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز وصن داونز

ويقام غدا السبت الموافق31 مايو الجاري المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز في الساعة ٥:٣٠ بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش والحارس أحمد الشناوي.

اما المؤتمر الصحفي لنادي صن داونز فيقام في الساعة ٦:٢٠ مساء غدا السبت بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور المدير الفني ميجيل كاردوزو والحارس دينيس أونيانجو.

يوم إعلامي في بيراميدز

ويسمح نادي بيراميدز بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بيوم إعلامي لجميع وسائل الإعلام اليوم الجمعة في ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام اليوم الإعلامي عند الساعة السادسة والربع من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي ويتحدث فيها عدد من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المختلفة المدعوة لحضور اليوم الإعلامي.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة الأفريقية

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

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