كامل أبو علي يكشف سبب عدوله عن الاستقالة من رئاسة المصري

أكد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن المجهودات الكبيرة التي بذلها اللواء أركان حرب محب حبشي منذ بداية توليه مهام منصبه كمحافظ لبورسعيد قبل نحو عام؛ كان لها دور كبير في إرساء دعائم الاستقرار داخل النادي المصري على كافة المستويات والأصعدة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يلقاه مجلس إدارة النادي من اللواء محب حبشي والذي يبذل جهودًا لرفعة شأن النادي المصري لا ينكرها إلا جاحد.

سبب تراجع كامل أبو علي عن الاستقالة

وأشار كامل أبو علي خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي إلى أن المساعي الحميدة لمحافظ بورسعيد على مدار الأسبوع الماضي كانت هي السبب الوحيد للعدول عن تقديم الاستقالة من مهام منصبه لرئيس النادي المصري لأسباب صحية، مؤكدًا أنه شعر بمدى الجهد الذي بذله المحافظ مع العديد من الجهات المعنية لاتخاذ العديد من الخطوات التي تتعلق بزيادة الدعم المادي المخصص للنادي المصري بتصحيح المسار الخاص بالإسراع في معدلات تنفيذ الاستاد وكذا إنشاء شركة النادي المصري للاستثمار بالتعاون مع المحافظة وهي الشركة التي ستكون مسئولة عن إدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد.



وأبدى كامل أبو علي دهشته الكبيرة من محاولات البعض لاستغلال قرار تراجعه عن الاستقالة لتحقيق مكاسب سياسية لدى الشارع البورسعيدي الذي يعرف جيدًا من يسعى لخدمة النادي المصري دون غرض كاللواء محب حبشي ومن يسعى لاستغلال جماهيرية النادي المصري في تحقيق شعبية سياسية زائفة لا وجود لها على أرض الواقع.

تراجع كامل أبو علي عن الاستقالة

ووجه كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي بيانا مهما إلى جماهير النادي المصري بشأن تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها مؤخرا.

وشمل البيان تراجعه عن الاستقالة واعلانه إنشاء شركة النادي المصري للاستثمار بالتعاون مع المحافظة وهي الشركة التي ستكون مسئولة عن إدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد.

تأهل المصري إلى الكونفدرالية

واحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، ليضمن المشاركة بالبطولة الكونفيدرالية.

وفاز فريق المصري البورسعيدي علي نظيره حرس الحدود بنتيجة 0/2 للمصري، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، والتي جرت مساء امس الأربعاء، على استاد السويس الجديد.

سجل هدفي المصري البورسعيدي في شباك حرس الحدود، كريم بامبو في الدقيقة 14، ميدو جابر في الدقيقة 59.

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