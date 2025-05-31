ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2025 قبل مواجهة صن داونز؟

بيراميدز ضد صن داونز، قدم فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق مشوارا رائعا حتي الآن بدوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية 2025 قبل مواجهة صن داونز اليوم في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الأحد.



مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا



وخاض فريق بيراميدز 15 مباراة قبل مواجهة الغد بنهائي دوري ابطال افريقيا منها أربع مباريات بالدوري التمهيدي الأول والثاني و6 مباريات بدور المجموعات ومباراتين بربع النهائي ومثلها بتصف النهائي ومباراة بذهاب النهائي

فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وهزم في مباراتين.

بيراميدز بالدور التمهيدي

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6 _0 و3_1.

وفي الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 أطاح بالجيش الرواندي حيث تعادل بموقعة الذهاب بهدف لكل فريق وفاز في موقعة الإياب 3 1.

بيراميدز بدور المجموعات

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

وجاءت مبارياته كالتالي

- بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

- دجوليبا 0-0 بيراميدز.

- الترجي 2-0 بيراميدز.

- بيراميدز 2-1 الترجي.

- ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

- بيراميدز 6-0 دجوليبا.

بيراميدز بربع نهائي دوري الأبطال

وخاض بيراميدز مباراتين بدور ربع النهائي امام الجيش الملكي فاز بالذهاب 4-1 وخسر في الاياب 2-0

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4_3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب."

بيراميدز بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا

وخاض بيراميدز مواجهتين بنصف النهائي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي تعادل في الاولي سلبيا وفاز في الثانية بالقاهرة 3_2

بيراميدز بنهائي دوري ابطال افريقيا

وتعادل بيراميدز ايحابيا بهدف لكل فريق أمام صن داونز بجنوب افريقيا

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة الأفريقية

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة

سيناريوهات حصد بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا

اقترب فريق بيراميدز من كتابة التاريخ وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة صن داونز غدا الأحد.

ووضع فريق بيراميدز قدما وبات قريبا من حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد عودته من جنوب أفريقيا بنتيجة ايجابية وجيدة للغاية تصب في صالحه

وأمام فريق بيراميدز عدة سيناريوهات جاءت كالتالي

فوز بيراميدز باي عدد من الأهداف تمنعه لقب دوري الأبطال

تعادل الفريقين سلبيا يمنح بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا باعتبار أن هدف بيراميدز يحتسب بهدفين بناءا علي التعادل بنتيجة مباراة الذهاب وقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١ فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

وفي حال انتهاء المباراة بخسارة بيراميدز أو التعادل بأكثر من هدف وقتها سيُتوح صن داونز الجنوب إفريقي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز

عقد ظهر اليوم بأحد فنادق التجمع، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل المباراة النهائية، حيث يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي صن داونز اللون الأساسي الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

حكام بيراميدز ضد صن داون في نهائي دوري الأبطال

ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

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