تصويبة صاروخية، محمد شحاتة يسجل هدف الزمالك الأول في شباك فاركو

سجل محمد شحاتة هدف الزمالك في شباك نظيره فاركو، بالدقيقة 27 من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف محمد شحاتة من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد نديم.

تشكيل الزمالك ضد فاركو

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وصلاح مصدق ومحمد السيد وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل فاركو ضد الزمالك

في حراسة المرمى: محمد جميل نديم.

في خط الدفاع: باباكار - ياسين مرعي - أحمد جمال - جابر كامل.

في خط الوسط: وليد مصطفى - محمد فخري - محمود عماد – ياسين الملاح.

في خط الهجوم:عمرو ناصر - أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، فارس السيد ومحمد أيمن ومحمد عز الدين وعبد الرحمن العشري وسيف العجوز وعمر رضا وأحمد فؤاد ومحمود فرحات وزهير المترجي.

أيمن الرمادي

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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