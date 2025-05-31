الأهلي يكرم فريق رجال اليد بعد تحقيق السداسية

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم السبت، على تكريم الفريق الأول لكرة اليد رجال وجهازه الفني والطبي والإداري، بعد الموسم التاريخي الذي حققه الفريق بالفوز بـ٦ بطولات: كأس الكؤوس الإفريقية، وبطولة إفريقيا، ودوري المحترفين، وكأس مصر، والسوبر المحلي، والسوبر الإفريقي، والإنجاز العالمي بالفوز ببرونزية بطولة العالم (سوبر جلوب).

حضر مراسم التكريم، التي أُقيمت في فرع النادي بالتجمع الخامس، كل من: المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، (أمين الصندوق)، والدكتور محمد شوقي، ومحمد الغزاوي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومهند مجدي، ومحمد الجارحي، ومي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والعميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع، وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني لرجال اليد على الموسم التاريخي الذي شهد فوز الفريق بجميع البطولات محققًا العلامة الكاملة، بالإضافة إلى برونزية سوبر جلوب، لافتًا إلى أن ما تحقق تم بمجهود وعرق كافة منظومة العمل داخل الفريق.

وقال الكابتن الخطيب: «اليوم نحتفل معًا كأسرة واحدة بالإنجاز غير المسبوق الذي حققتموه.. تكريم اليوم رسالة لجميع الفرق والناشئين، ودرس نتعلم منه أنه بالمثابرة والاجتهاد والتواضع عند الانتصارات تتحقق البطولات».

وشدد رئيس النادي على أن البطولات التي توج بها الفريق أصبحت من الماضي وسُجلت في تاريخهم كلاعبين، وفي نفس الوقت تحمل الجميع مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل والاجتهاد للاستمرار في كتابة التاريخ وإسعاد الجماهير.

ووجه لاعبو الفريق والجهاز الفني الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على التكريم والاحتفاء بما حققوه في الموسم الماضي، كما وجهوا الشكر إلى الجماهير على دعمهم، وأكدوا أن الموسم التاريخي لم يأتِ صدفة ولكن تم التخطيط له منذ ثلاث سنوات، وجنى الفريق ثماره في الموسم المنتهي من خلال الفوز بثلاث بطولات قارية وثلاث بطولات محلية وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتعهد «رجال اليد» بمواصلة العمل بإخلاص لتكرار إنجاز الموسم الماضي والفوز بجميع البطولات المقبلة.

كما وجه الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني السابق للفريق، رسالة مسجلة إلى مجلس الإدارة واللاعبين، عبر خلالها عن سعادته البالغة بفترة عمله داخل النادي، وأعرب عن امتنانه وشكره لمجلس الإدارة ومدير النشاط الرياضي وكافة منظومة العمل في الفريق على مساعدته لتحقيق البطولات، متمنيًا للفريق التوفيق في الفترة المقبلة.

وفي نهاية التكريم، أهدى الكابتن الخطيب لـ«رجال اليد» مجسمًا مدونًا عليه الإنجازات التي حققها الفريق في الموسم الماضي، وتم التقاط الصور الجماعية.

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