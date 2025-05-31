التضامن: نتابع إجراءات التعامل مع تقلبات الطقس لتوفير التدخلات اللازمة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تتابع على مدار الساعة، تداعيات تأثر سواحل مصر الشمالية بمنخفض جوي قطبي، والذى نتج عنه رياح عنيفة تحولت إلى عاصفة مصحوبة بالبرق والرعد والأمطار الثلجية على محافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة، إنه يتواجد أعضاء إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وذلك في متابعة مستمرة ودقيقة لتقديم التدخلات العاجلة للحالات الإنسانية.

فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية

وكانت قد وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بعملية مسح ميداني في شوارع المحافظة لرصد حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم المساعدة لهم، وذلك في ضوء التقلبات الجوية التي تعرضت لها المحافظة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الهلال الأحمر المصري بالدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات، جراء موجة طقس غير مستقرة اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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