بعد العاصفة الرعدية، تحذيرات ونصائح من الهلال الأحمر لأهالي الإسكندرية

وجه الهلال الأحمر المصري نصائح ورسالة تحذير لأهالي محافظة الإسكندرية بعد تعرضها لموجة طقس غير مستقرة، صاحبتها أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأهاب الهلال الأحمر المصري بأهالي المحافظة باتباع التعليمات والإرشادات التالية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وهي:

نصائح للمواطنين داخل المنازل

على المواطنين داخل المنازل: تأمين النوافذ والأبواب ضد الرياح والأمطار، إزالة الأشياء الخفيفة من الشرفات مثل المظلات، الأواني، أو الزينة، فصل الكهرباء عن المناطق المعرّضة للتسرّب المائي، وضع أدوات الإسعاف الأولية وفوانيس يدوية أو ببطاريات في مكان قريب، عدم استخدام السخانات أو الأجهزة الكهربائية القريبة من أماكن تسرب المياه، توفير كمية من الطعام والمياه النقية تحسبًا لأي طارئ.

ويحذر على المشاة: التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو الأشجار الضعيفة، المشي قرب الجدران أو المباني القديمة لاحتمال انهيارها.

كما يجب الابتعاد عن مصارف الأمطار وأغطية البلاعات، ارتداء ملابس دافئة ومحمية من الأمطار، عدم العبور من خلال الأماكن التي غمرتها المياه فقد تكون خطيرة.

نصائح قائدي السيارات والمركبات

وفيما يخص قائدي السيارات والمركبات: يجب تجنب القيادة إلا عند الضرورة القصوى، الابتعاد عن المناطق المنخفضة أو المعروفة بتجمع المياه، عدم المرور من خلال الطرق المغمورة بالمياه، الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات بسبب انزلاق الطريق، التأكد من حالة الإطارات والمكابح وإضاءة السيارة، في حالة تعطل السيارة، يجب مغادرتها فورًا إلى مكان آمن.

نصائح للهلال الأحمر المصري للمتضررين من السيول

وينصح الهلال الأحمر المصري المتضررين من السيول باتخاذ هذه الإجراءات الفورية، وهي: إخلاء المباني المهددة بالغرق أو التي بدأت المياه بالدخول إليها، نقل الأدوات الإلكترونية والأوراق المهمة إلى أماكن مرتفعة، عدم تشغيل الكهرباء في المناطق المغمورة، تصريف المياه باستخدام مضخات أو مساعدات جيران/فرق طوارئ، تنظيف الأرضيات والجدران بمادة معقمة بعد جفافها، فحص التركيبات الكهربائية قبل إعادة التشغيل.

ويمكن الاستعانة بفرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، عبر الاتصال بالخط الساخن ( 15322)، أو عبر الهاتف: 01152072077.

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