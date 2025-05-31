وزيرة التضامن توجه "التدخل السريع" بالتعامل مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى بالإسكندرية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بعملية مسح ميداني في شوارع المحافظة لرصد حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم المساعدة لهم، وذلك في ضوء التقلبات الجوية التي تعرضت لها المحافظة.

وقام الفريق بالتعامل مع حالة سيدة بلا مأوى تبلغ من العمر ما يقرب من ٧٠ عاما، حيث تم تقديم المساعدة لها وإجراء الكشف الطبي عليها ونقلها إلي دار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى وتقديم كافة أوجه الرعاية لها.



كما تلقى الفريق بلاغا بوجود طفلين بلا مأوى بمنطقة محرم بك، وعلي الفور توجه الفريق لمكان البلاغ، ولكن لم يتم العثور على الطفلين، ويتابع الفريق المسح الميداني لشوارع المحافظة لتقديم المساعدة لأية حالات يتم رصدها والتعامل معها.

الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.

الدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الهلال الأحمر المصري بالدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات، جراء موجة طقس غير مستقرة اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.