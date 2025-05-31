السبت 31 مايو 2025
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محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية يختتم الدورة التدريبية بمشغل السلام بالقنطرة شرق (صور)

جانب من فعاليات المعرض
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو

اختتم المجلس القومي للمرأة،  فعاليات الدورة التدريبية بمشغل قرية السلام بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، والتي تقام ضمن مشروع تنمية الأسرة بالمجلس القومي للمرأة، بحضور لبني ذكي مقرر فرع المجلس والمهندسة غادة البنا، ومني عباس،عضوات المجلس بالمحافظة.  

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تنظيم عدد من الدورات لدعم المرأة 

واستهدفت الورشة دعم وتمكين السيدات في محافظة الإسماعيلية اقتصاديًا، حيث تم تنظيم 9 دورات تدريبية، شاركت في كل دورة 15 متدربة، بالإضافة إلى توفير بدل انتقال وعائد مادي للمشاركات. 

جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو

آراء السيدات بالجلسة 

وأعربت السيدات المشاركات عن سعادتهن الكبيرة بتمكنهن من إنتاج منتجات بأيديهن خلال فترة زمنية قصيرة، مما عزز من ثقتهن في قدراتهن. كما وجّهن الشكر للمجلس القومي للمرأة ولكل القائمين على التدريب والدعم. 

جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو

وفي كلمتها، أكدت ولبنى ذكي أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لاكتشاف النماذج المتميزة بين المتدربات لدعمهن في إقامة مشاريع صغيرة، تساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي. 

جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو
جانب من فعاليات المعرض الختامي،فيتو

وأضافت أن تمكين المرأة هو حجر الزاوية في تنمية المجتمع، مؤكدة استمرار المجلس في تقديم كل أوجه الدعم والتدريب اللازم للمرأة المصرية في كافة ربوع المحافظة.
 

 

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