الخميس 02 يناير 2025
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زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد

شهب الرباعيات، فيتو
شهب الرباعيات، فيتو
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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن زخة شهب الرباعيات السماء وهي من زخات الشهب المتوسطة تزين سماء ليلة الغد، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهابا في الساعة عند الذروة في الظروف القياسية للرؤية وهي ظلمة السماء (عدم وجود القمر) وصفاء الجو  و تدخل الأرض في مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003 حيث يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

ظواهر فلكية نادرة تزين سماء شهر يناير، شهب الرباعيات تسطع في أول أسبوع، الـ"ولف مون" يضيء ليلة 14، كوكب الزهرة فى أقصى استطالة له واقتران للقمر مع قلب الأسد وخلية النحل

شهب الدببيات تزين سماء ليلتي 21 و22 ديسمبر

موعد ظهور شهب الرباعيات

ويستمر تدفق الشهب سنويا في الفترة من 1 إلى 5 يناير ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة الثالث وصباح الرابع من يناير.

وأفضل وقت لرؤية زخات الشهب عموما يكون بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، وتتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة  العواء Bootes (بؤوتس) ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

كما كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر وكوكب الزهرة يتراءى حيث يتم رؤية القمر مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث نراهما متجاوران في السماء، ويظلا مرئيان إلى أن يبدأ المشهد في الغروب في الـ 8:40 مساء تقريبا.

ويتراءى القمر 4 يناير مقترنا مع كوكب زحل Saturn (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث يكونا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.. ويظلان مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:45 مساء تقريبا.

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية زخة شهب الرباعيات كوكب زحل

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