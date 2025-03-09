الأحد 09 مارس 2025
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أخبار مصر

مع الغروب وحتى الفجر، القمر يقترن بالنجم بولوكس

القمر،فيتو
القمر،فيتو
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أعلن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى البحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن مع غروب الشمس اليوم مباشرة ودخول الليل في 9 مارس  يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux وهو لمع نجم في برج الجوزاء  فى كوكبة التوأمان، حيث نراهما بالقرب من بعضهما البعض في السماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 3:45 صباحا فجر اليوم التالي.

 

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وأوضح  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى البحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن النجمين بولوكس وكاستور هما ألمع نجمان في برج الجوزاء أو كوكبة التوأم


ويعتبر بولوكس أكثر لمعانا من كاستور باعتباره المتقدم عنه حيث يشرق أولا دائما ويرمز للخلود، في حين أن كاستور أقل لمعانا ويشرق متأخرا ويرمز للفناء.

وكان قد اقترن القمر بعد غروب الشمس أمس  مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومانية).

وظل هذا المشهد مرئيا بالعين المجردة السليمة حتى غرب في الـ 3:00 صباحا فحرا


وتم ملاحظة وجود اجرام سماوية لامعة جوار هذا المشهد في ذلك اليوم أيضا، وهي كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية)، ونجم الدبران (عين الثور)، ونجم كابيلا (العيوق)، ونجم سيرس (الشعرى اليمانية، ألمع نجوم السماء على الإطلاق) 

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