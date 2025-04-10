مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

أعلن جاريد إيزاكمان، رائد الفضاء والمرشح السابق لرئاسة ناسا في عهد الرئيس ترامب أن نجاح الصين في إنزال رواد فضاء على القمر قبل الولايات المتحدة قد يحدث عواقب جسيمة لمصالح واشنطن.

عواقب جسيمة لمصالح واشنطن

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، خلال جلسة استماع أمام لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ الأمريكي، أطلق جاريد إيزاكمان تحذيرا صريحا:"لا يمكننا تحمّل الخسارة في هذا السباق القمري. إذا تخلّفت الولايات المتحدة وأصبحت تابعة للبرنامج الصيني، فقد نجد أنفسنا عاجزين عن اللحاق بهم إلى الأبد - وهذه سيناريوهات عواقبها جسيمة على أمننا القومي."

وأضاف:"الرؤساء الأمريكيين دعوا عام 1989 إلى العودة إلى القمر والرحلة إلى المريخ.. تم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على هذا الأمر، لكن النتائج المرجوة لم تتحقق".

وأشار إيزاكمان إلى أنه في حال تأكيد تعيينه رئيسا لوكالة الفضاء الأمريكية، فإن "الأولوية بالنسبة لناسا ستكون إرسال رواد فضاء إلى المريخ". وبذلك فإن الولايات المتحدة "ستكتسب حتما القدرة على العودة إلى القمر وستحدد فوائد الحفاظ على وجود "بشري"على سطح القمر، للاستفادة من هذا الأمر في مجالات العلوم والاقتصاد والأمن القومي".

الصين تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2030

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الصين تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2030، وتبعا للخطط الموضوعة سيتم في إطار هذا المشروع إطلاق صاروخين إلى مدار القمر، أحدهما سيحمل مركبة تقل رواد الفضاء، والآخر سيحمل منصة هبوط، وبعد انفصال المركبة والمنصة عن الصاروخين في الفضاء ستلتحمان وتهبطان على سطح القمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.