السبت 31 مايو 2025
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رياضة

شاهد، غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة فاركو في ختام الدوري الممتاز

غرف ملابس الزمالك
غرف ملابس الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك ألبوم صور من داخل غرف ملابس الأبيض قبل مواجهة فاركو الليلة.

 

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موعد مباراة الزمالك وفاركو 

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

أيمن الرمادي 
أيمن الرمادي 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة. 

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