شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللقاء التعريفي الخاص بالانتخابات الإلكترونية لجميع الهيئات الرياضية، وذلك بحضور ممثلي هيئة النيابة الإدارية، وعدد من رؤساء وممثلي مجالس إدارات الأندية الرياضية، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

تضمن اللقاء شرحًا مفصلًا للنظام الإلكتروني الجديد وخطوات التصويت عبر المنصة الإلكترونية، حيث تم استعراض آلية العمل ومراحل التصويت، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الانتخابية داخل الهيئات الرياضية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإدارية في القطاع الرياضي.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الأندية لمناقشة الانتخابات الإلكترونية للهيئات الرياضية

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته أن الوزارة تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، وعلى رأسها الانتخابات داخل الهيئات الرياضية، بما يضمن المزيد من الشفافية والكفاءة، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية والقانونية، وعلى رأسها النيابة الإدارية، لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الأندية لمناقشة الانتخابات الإلكترونية للهيئات الرياضية

تناول اللقاء أهمية تطبيق نظام الانتخابات الرقمية في تحقيق النزاهة والعدالة بين المرشحين، وتقليل الوقت والجهد المبذول في العملية الانتخابية التقليدية. وأوضح القائمون على عرض النظام تفاصيل تأمين البيانات وسهولة استخدام المنصة من قبل أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات الرياضية.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الأندية لمناقشة الانتخابات الإلكترونية للهيئات الرياضية

من جانبهم، أعرب الحضور من رؤساء وممثلي الأندية الرياضية عن تقديرهم لهذه الخطوة المهمة، مؤكدين دعمهم لتطبيق النظام الإلكتروني، الذي يُعد نقلة نوعية في تاريخ العمل الرياضي المصري، ويعكس رؤية الدولة المصرية نحو التطوير والحوكمة الرشيدة.

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة "البورصة للجميع"

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية “البورصة للجميع”، التي تنظمها البورصة بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، بمقر مركز الابتكار والإبداع بالجزيرة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وخبراء سوق المال، وممثلين عن الكيانات الشبابية، والمتطوعين.

تأتي الفعالية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة في يناير الماضي، والذي يستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب، كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء جيل اقتصادي واعٍ، وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج النشء والشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز ثقافة الاستثمار الرشيد، تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، "تؤدي البورصة المصرية دورا هاما في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وخاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل الاقتصاد الوطني.. نحرص على تبسيط مفاهيم الاستثمار والادخار، ونعمل على تقديم أدوات عملية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تؤهلهم لبناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، فالبورصة المصرية متاحة للجميع، وليست حكرًا على فئة بعينها، بل هي منصة للفرص أمام كل من يسعى للإستثمار بثقة ووعي".

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

وأوضح الشيخ، نسعى للوصول إلى الشباب بكافة الطرق، فقد وقعنا بروتوكولات تعاون مع نحو 40 جامعة وأطلقنا محتوى يخاطب الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، وحاليا نسعى للتواصل معهم عن طريق المؤسسات الرياضية.

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

وفي كلمته، أكد أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، أن إطلاق المبادرة يأتي تتويجًا للعمل المؤسسي المشترك بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، في سبيل تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو توسيع مفهوم الفعالية ليمتد من الرياضة إلى الاقتصاد والتثقيف المالي.

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