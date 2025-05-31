مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل هدف في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من رابطة البريميرليج.

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث

هدف مرموش الذي منحه الجائزة سجله لصالح مانشستر سيتي في شباك بورنموث بالدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد.

سرعة هدف عمر مرموش

وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع إكس عن سرعة تسديدة عمر مرموش في هدفه الأول بمباراة بورنموث والتي بلغت 38 كيلو مترا في الساعة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد مباراة مميزة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وحصل مرموش على تقييم 7.3 بحسب موقع "سوفا سكور"، وهو ثالث أعلى اللاعبين تقييمًا في صفوف فريقه بعد برناردو سيلفا، وإلكاي جوندوجان.

وسجل مرموش هدفًا لفريقه، ولمس الكرة 50 مرة، كما قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 30.

وأرسل مرموش تمريرة طولية صحيحة، ووجه تسديدة خارج المرمى بخلاف الهدف، كما فاز مرتين بالصراعات الثنائية من أصل 6.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي، في شهر يناير الماضي، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

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