جزائري يقترب من مزاملة مرموش في مانشستر سيتي

يشهد مستقبل اللاعب الجزائري ريان آيت نوري، نجم وولفرهامبتون الإنجليزي، تطورًا جديدًا بعد ارتباط اسمه باهتمام عدة أندية في الدوري الانجليزي.

وأكد الصحفي المتخصص في الصفقات فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي استفسر عن شروط التعاقد مع ظهير ولفرهامبتون آيت نوري.

وشدد على أن اللاعب يحتل مركز متقدم في قائمة المرشحين لمركز الظهير الأيسر ومن المتوقع استمرار المحادثات.

وتابع أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، مهتم بالتعاقد مع نجم الجزائر.

وفي حالة إتمام التعاقد مع نوري سيزامل عمر مرموش في مانشستر سيتي.

ويقدم آيت نوري صاحب الـ 23 عامًا مستويات رائعة مع فريقه هذا الموسم بمركز الظهير الأيسر، بعدما سجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة خاضها.

وارتبط اسم آيت نوري باهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي، على رأسها آرسنال ومانشستر يونايتد بجانب تشيلسي وتوتنهام.

آيت نوري

وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن وولفرهامبتون قدم عرضًا ضخمًا لإقناع آيت نوري بتجديد عقده مع الفريق لسنوات طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي يرغب في تأمين بقاء آيت نوري لمواسم قادمة، وغلق الطريق أمام رحيله مجانًا عقب نهاية عقده في صيف 2026.

ويرغب وولفرهامبتون في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب الجزائري حال عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده رسميًا.

وكان آيت نوري قد انضم إلى وولفرهامبتون في صيف 2020 قادمًا من أنغيه الفرنسي في صفقة تكلفت 20 مليون يورو.

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