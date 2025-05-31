والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

دخل والد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، في سجال مع أحمد الميرغني نجم القلعة البيضاء، على خلفية أنباء انتقال زيزو إلى الأهلي.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك رسميًا بعد نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، وسط أنباء قوية تؤكد انضمام اللاعب للنادي الأهلي، رغم نفي والده.

بدأت الأزمة عندما علّق والد زيزو على منشور للميرغني، مهاجمًا إياه بقوله: "أنا خصيمك عند الله كما قال رسولنا الكريم، يكفي أحدكما لدخول النار إن يحدث بما سمع، تحرَّ أخبارك قبل نشرها، ولم ولن أسامحك بما قلت"، في إشارة واضحة لنفيه ما يتردد بشأن اقتراب نجله من الانضمام إلى الأهلي.

فيما رد أحمد الميرغني قائلا: "اتحرّى إيه! مصر كلها عرفت إنكم في الأهلي، ده ابنك كان بيكدب وهو في السفارة وبيقول إنه في البنك، طالما بتتكلم بالدين، الكذب اللي عملتوه ده اسمه إيه؟ وكلام تامر النحاس عنك إنت وابنك مردتش عليه ليه؟ ومش مهم تسامح، في ربنا فوق الكل".

بعدها أعاد الميرغني نشر صورة للتعليقين عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "مصر كلها بتقول زيزو مخلص من بدري، بس أبو زيزو بيقولي اتحرّى الدقة قبل النشر ولن يسامحني، أنت كده مش مسامح مصر كلها".

موعد الإعلان الرسمي عن انضمام زيزو للنادي الأهلي

وتترقب جماهير النادي الأهلي، الإعلان رسميا عن صفقة انضمام أحمد مصطفى زيزو، للقلعة الحمراء، خاصة مع انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن صفقة أحمد مصطفى زيزو، رسميا بمجرد خوض آخر مباراة في مصر بالموسم الجاري وتحديدا عقب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وكشف مصدر، أن الاهلي ينوي الإعلان عن الصفقة الجديدة يوم 6 يونيو المقبل على أن يشارك اللاعب مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الأهلي يوم 4 يونيو المقبل، في إطار الاستعدادات لافتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية 2025 والمقرر لها يوم 14 من الشهر المقبل.

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