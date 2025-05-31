السبت 31 مايو 2025
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رياضة

تعرف على موقف الزمالك في الدوري قبل مواجهة فاركو

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، في حين يدخل فاركو المباراة محتلًا المركز السابع فى ترتيب مجموعة البطولة برصيد 32 نقطة.

 

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

 مباراة الزمالك وفاركو تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

 وتنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

 ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.  

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